تعاون بين «بريد الإمارات» و«اقـتصاديـة رأس الخيمـة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت مجموعة بريد الإمارات، عن توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بهدف تسريع الإجراءات لإصدار تراخيص لشركات التوصيل السريع عن طريق الربط الإلكتروني. وبموجب هذه الاتفاقية ستتقلص مدة تقديم الخدمة من 10 أيام عمل لتتم خلال 1-2 يوم.

وقع الاتفاقية، عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات ود.عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.

وأكد عبد الله الأشرم، أهمية التطوير والتحسين المستمر في نظم وآليات تقديم الخدمات لمواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال، وذلك تماشياً مع توجهات دولة الإمارات بشأن تسهيل ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات والخدمات .

وثمن د. عبدالرحمن النقبي الشراكة والتي سوف تنعكس في تعزيز الخدمات المشتركة بين الجهتين لما فيه صالح الأعمال والتي من ضمنها تبسيط إجراءات التراخيص لهذه الشركات مما يرفع رضا هذه الشركات عن الخدمات المشتركة المقدمة.

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