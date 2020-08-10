«بيئة» توسّع نطاق عملها إلى السعودية بثلاثة عقود جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المدينة المنورة: ”الخليج 365”

أعلنت «بيئة»، عن توسيع نطاق عملياتها إلى المملكة العربية السعودية للمساهمة في دعم رؤية المملكة 2030، وذلك بعد فوزها بثلاثة عقود لخدمات إدارة النفايات في المدينة المنورة والتي تغطي المناطق الشمالية والغربية والشرقية.

وبموجب العقد الجديد مع بلدية المدينة المنورة، ستغطي خدمات شركة «بيئة» 70% من المدينة، ونحو 1.2 مليون شخص من سكان المجتمعات المحلية. وستوفر شركة بيئة خدمات جمع النفايات الصلبة ونقلها فضلاً عن تعقيم وتطهير حاويات النفايات. ومن المقرر أن تباشر «بيئة» عملها في أغسطس.

بصفتها أول شركة لخدمات الإدارة البيئية المتكاملة في المنطقة، ستوظّف شركة «بيئة» حلولها المتطورة لإدارة النفايات والقائمة على الجمع بين محوريْ الاستدامة والتحول الرقمي بهدف توفير خريطة طريق شاملة لخدمات النفايات لدعم المدينة المنورة في التحول إلى واحدة من أبرز المدن المستقبلية المستدامة.

وقال سالم بن محمد العويس، رئيس مجلس إدارة شركة «بيئة»: فيما تواصل شركة «بيئة» لترسيخ مكانتها الريادية في مجال الاستدامة في دولة الإمارات، فإننا سعداء بتقديم خدماتنا المتقدمة لإدارة النفايات من خلال العمل مع بلدية المدينة المنورة، وتوسيع نطاق جهودها لضمان توفير جودة حياة مستدامة لأكثر من 1.2 مليون شخص في المدينة المنورة.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى شركة «بيئة»: إنه لشرف كبير أن يتم اختيارنا كشريك في إدارة النفايات للمدينة المنورة، ثاني أقدس المواقع الإسلامية. وتجمع بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات علاقات قوية والتزام راسخ بتسريع وقيادة خطط الاستدامة. وتماشياً مع هذا التوافق الاستراتيجي في الأهداف البيئية، ستوظف شركة «بيئة» خبراتها الواسعة وسجلها المتميز في دولة الإمارات إلى جانب أفضل ممارسات الصناعة لتعزيز هذه الشراكة. وسنتعاون معاً لضمان الارتقاء بجودة حياة المجتمعات ودفع جهود الاستدامة بما يتماشى مع أهداف المدينة بالتخلص التام من النفايات بأسلوب آمن ومستدام وبرنامج التحول الوطني في المملكة بصورة عامة.

وتدعم جهود شركة «بيئة» أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مجال التنمية المستدامة ومنها رفع معدلات إعادة التدوير إلى 85%.