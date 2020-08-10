تسجيل 1047 علامة تجارية فـي الإمــارات خــلال يـــوليــو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في دولة الإمارات خلال شهر يوليو 1047 علامة، وفقاً لأحدث الأرقام التي تصدرها وزارة الاقتصاد.

وتظهر قائمة العلامات التي تم تسجليها في يوليو شمولها علامات تابعة لشركات عالمية عاملة في العديد من القطاعات، ومنها الخدمات والأغذية والملابس والتكنولوجيا والنفط، إضافة إلى قطاعات كثيرة أخرى.

ومن الوكالات العالمية المشهورة التي تعمل في دولة الإمارات، شركة مايكروسوفت واوراكل وجوجل وإيرباص، وهواوي وسامسونج وكاسيو.

وكانت دولة الإمارات بشهادة العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة تبوأت مركزاً متقدماً في مؤشر أكثر الدول استقطاباً للعلامات التجارية العاملة في قطاع التجزئة، على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وخلال عام 2018 وهي آخر إحصائية تضمنها تقرير «عالمية تجارة التجزئة» بلغ عدد الوكالات التي استقطبتها الإمارات 63 علامة تجارية عالمية جديدة، متفوقة بذلك على المملكة المتحدة واليابان وألمانيا. (وام)