3 حزم تحفيزية أطلقتها حكومة دبي بـ 6.3 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصلت اقتصادية دبي تنظيم سلسلة الندوات الافتراضية «حوار السوق» مع مجتمع الأعمال، وقد استضافت الندوة السادسة، محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية، في اقتصادية دبي، والتي عقدت تحت عنوان: «6.3 مليار درهم فرص تحفيزية للشركات بدبي»، تطرق خلالها السعدي إلى فاعلية وشمولية الحزم التحفيزية التي أطلقتها حكومة دبي للحد من تداعيات تفشي جائحة كورونا «كوفيد-19» على الاقتصاد، والتسهيلات والامتيازات المترتبة على هذه الحزم، المقدمة لكل الشركات العاملة في الإمارة بغض النظر عن طبيعة أنشطتهم أو جنسيتهم.

وأشار السعدي إلى أن حكومة دبي أطلقت 3 حزم تحفيزية، تزامنت الأولى مع بداية تفشي الفيروس، وتحديداً في مارس الماضي، وشكلت دعامة أساسية وسريعة للأعمال، إذ اشتملت على 15 مبادرة، بقيمة 1.5 مليار درهم، بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم. وقد تنوعت القطاعات التي استهدفتها لتشمل: قطاعات السياحة، والتجزئة، والتجارة الخارجية، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة. مثل تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5%على جميع المنشآت العاملة في الإمارة لمدة 3 أشهر، رد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية، وغيرها.

وأضاف: «في حين تم إطلاق الحزمة الثانية بنهاية مارس الماضي، وبقيمة وصلت إلى 3.3 مليار درهم، واشتملت على 5 مبادرات، كان من أهمها: تأجيل دفع الإيجارات 6 أشهر، ورد مبالغ التأمينات والضمانات. ومن ثم أتبعتها بحزمة ثالثة بقيمة 1.5 مليار درهم، واشتملت على 18 مبادرة، من أبرزها: إلغاء جميع غرامات التأخير، استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم 50% من رسم مبيعات الفنادق والدرهم السياحي.

كما تحدث السعدي عن الحوافز التي تقدمها كافة الدوائر الحكومية بدبي، فقد قدمت اقتصادية دبي حوافز استثنائية للشركات، وتتضمن المبادرات تجديد التراخيص دون إلزامية تجديد عقد الإيجار وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص على مدار 12 شهراً، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعروض التجارية. وقد طرحت التحفيزات في البداية في مارس الماضي لمدة ثلاثة أشهر، ومن ثم مدّدت هذه الحوافز لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية سبتمبر 2020.

كما أطلقت المناطق الحرة في دبي حزمة حوافز اقتصادية إضافية مساهمة منها في تعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي، وجاءت متضمنة خمسة محاور تشمل: تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد.

وقال السعدي: «إن بعض الإجراءات التحفيزية كانت حوافز شاملة تنطبق على كل نشاط تجاري في الإمارة، مثل خصم 10٪ على فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي، بينما استهدف البعض الآخر قطاعات وأنشطة محددة كما هو الحال في الإعفاء من الرسوم الجمركية لشركات الخدمات اللوجستية».