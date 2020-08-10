«دار التكافل» تعيّنراجيش سيثي رئيساً تنفيذياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة «دار التكافل» عن تعيين راجيش سيثي في منصب الرئيس التنفيذي لها، وذلك بعد استكمال عملية الاستحواذ على شركة التأمين الإسلامية «نور للتكافل»، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها.

وقال شهاب لطفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دار التكافل»: يسعدني أن أرحب بانضمام السيد راجيش إلى عائلة تكافل المتنامية، وذلك من أجل تعزيز الاستراتيجية الطموحة التي وضعها مجلس إدارة الشركة. وسوف يسهم وجوده معنا في ضمان مسار خطتنا للتوسع في صناعة التكافل الإماراتية ويدفعها إلى الإمام. وانطلاقاً من مؤهلاته التجارية والمالية القوية، فإنني على ثقة بأن السيد سيثي سوف يشكل قيمة مضافة لنا، وأتطلع في هذه المناسبة إلى الترحيب بعصر جديد لقطاع التأمين الإسلامي.

من جهته، قال راجيش سيثي، الرئيس التنفيذي لشركة «دار التكافل»: «كنت مؤمناً منذ فترة زمنية طويلة بالإمكانات غير المستغلة في قطاع التأمين التكافلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأتطلع قدماً إلى العمل مع فرق العمل الجديدة لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع تصبّ في صالح عملائنا وموظفينا ومساهمينا».