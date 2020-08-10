شكرا لقرائتكم خبر عن 86.06 مليون خسائر «واحة الزاوية القابضة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكبدت شركة «واحة الزاوية القابضة» خسائر بقيمة 86.06 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح بنحو 82.32 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

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