«تاكيـدا» تفتتـح مكتبهـا فـي «ون سنتـرال» فـي دبـي

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أعلنت شركة «تاكيدا» الدوائية المحدودة المدرجة في بورصة طوكيو عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في دبي، وذلك لإدارة عمليات الشركة في كل من الهند وبلدان رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.

يذكر أن مكاتب المنطقة الجديدة في «ون سنترال» في مركز دبي التجاري العالمي مصممة وفق أفضل المعايير العالمية الصديقة للبيئة، حيث حازت على شهادة معايير«LEED»الذهبية، وحازت مكاتب شركة «تاكيدا» على المستوى الفضي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة «تاكيدا» حققت أهدافها البيئية لعام 2020 قبل الموعد المحدد، ومن أبرز هذه الأهداف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33.7٪ مقارنة بمستويات عام 2005، ويأتي ذلك ليعكس إيمان الشركة بالخطورة التي يشكلها تغير المناخ على صحة الإنسان، مثل انتشار الأمراض المعدية.

وفي إطار تصريحه على هذه الخطوة، قال ماهيندر ناياق، رئيس العمليات لشركة «تاكيدا» في منطقة الهند ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: «تأتي هذه الخطوة في إطار احتفالات الشركة بمناسبة الذكرى السنوية 239 على تأسيس الشركة، الأمر الذي يعكس التزامنا الدائم بالممارسات الصديقة للبيئة والحرص على توفير بيئة عمل صحية لفريق عملنا القائم على إدارة منطقة حيوية مثل هذه المنطقة. كما أنها جاءت لتؤكد التزامنا بتعزيز أهداف الاستدامة وصحة الموظفين وحماية البيئة والمرضى ودعوة إلى ضرورة التحرك العاجل تجاه قضايا تغير المناخ المقلقة».