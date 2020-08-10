«عروض الشارقة» تواصل تقديم المفاجآت للمتسوقين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



تستمر حملة «عروض الشارقة للتسوق» التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في تقديم مفاجآتها من الجوائز للمتسوقين، حيث ابتسم الحظ في الأسبوع الثاني لبرنامج «عروض التسوق» الذي ينظمه تلفزيون الشارقة أسبوعياً ضمن فعاليات الحملة، لعدد من الفائزين المحظوظين الذين ربحوا جوائز متعددة في السحوبات التي تستمر حتى 21 أغسطس/ آب الجاري، وتقدم جوائز تصل قيمتها إلى مئات الألوف.

وكانت سيارات ال(BMW-X2)، هذا الأسبوع من نصيب الهندي جريفير كورياكوس، والباكستانية ريحانة شوكت علي، كما شهدت منصة البرنامج يومي الخميس، والجمعة، الماضيين، التي تم تخصيصها في مركز 06، توزيع العديد من الجوائز والقسائم الشرائية بقيمة 5000 درهم، وجوائز نقدية بقيمة 2500 درهم، فضلاً عن إقامات فندقية لمدة ليلتين في مختلف فنادق إمارة الشارقة، إضافة إلى التمتع بتجربة تسوق شيقة مملوءة بالخصومات التي تتراوح بين 25 - 75% على مختلف الماركات العالمية.

وأعرب الفائزون عن سعادتهم البالغة وامتنانهم لغرفة الشارقة بهذه الجوائز القيمة، مؤكدين أن «عروض الشارقة للتسوق» حولت أحلامهم إلى حقيقة، كما وفرت لهم تجربة تسوق مثالية من خلال المفاجآت والخصومات الكبرى التي تقدمها مراكز التسوق والمحال التجارية على مستوى إمارة الشارقة التي أتاحت لهم الاشتراك في حملات ترويجية مميزة والفوز بجوائز قيّمة في ظل الأجواء الاحتفالية التي يشهدها الحدث.



تجربة تسوق ممتعة



ودعت «غرفة الشارقة» الجمهور للاستفادة من الخصومات الكبرى واغتنام هذه المناسبة للتسوق والحصول على بطاقات السحب للمشاركة في سحوبات نهاية الأسبوع الجاري من خلال التسوق بمبلغ 200 درهم من مراكز التسوق المشاركة في العروض، إلى جانب التمتع بتجربة تسوق مميزة والعروض على علامات وأسماء تجارية مرموقة، ومرافق ترفيهية فريدة مناسبة لمختلف أفراد العائلة، وتوفر للمتسوقين أجواء مملوءة بالبهجة، فضلاً عن تمكين قسم كبير من العائلات والمتسوقين على اختلاف شرائحهم الاجتماعية وميزانياتهم من شراء احتياجاتهم بأفضل الأسعار وسط تنافس قوي بين متاجر التجزئة على استقطاب أكبر عدد من الزبائن.