«تريندز» يناقش مستقبل الاقتصـــاد العــالمي والنمـو

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يعقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات غداً الثلاثاء، آخر ندوة ضمن فعاليات «منتدى تريندز الاقتصادي العالمي السنوي» عن بُعد، وذلك تحت عنوان: «مستقبل الاقتصاد العالمي: تحديات النمو ومخاطر الكساد» في بث مباشر على موقع المركز على الإنترنت.

وسيدير فعاليات الندوة الدكتور جان فارس خبير اقتصادي ومستشار أول لدى حكومة دولة الإمارات، بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين الدوليين من بينهم الدكتور رباح ارزقي كبير الاقتصاديين لدى البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الولايات المتحدة، والدكتور روبرت كوبمان كبير الاقتصاديين، ومدير قسم البحوث الاقتصادية والإحصاء في منظمة التجارة العالمية في سويسرا، والدكتور جيرونيم كابالدو خبير اقتصادي وباحث في الشؤون الاقتصادية، قسم الأمم المتحدة المعني باستراتيجيات العولمة والتنمية لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في سويسرا.

وتسعى هذه الندوة إلى استشراف مستقبل الاقتصاد العالمي وتقديم إجابات محددة حول مسارات نموه بعد «كوفيد-19»، والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال عدة محاور أولها: كيف سيكون شكل العودة للنشاط الاقتصادي على المستوى العالمي؟ وثانيها: هل تزداد حدة عدم التوازن بين الدول في إطار تباين سرعة العودة إلى النشاط الاقتصادي؟ وثالثها: تحولات جديدة - نماذج أعمال جديدة: نظرة لما بعد مرحلة «كوفيد-19»، ورابعها: مستقبل دور المؤسسات الاقتصادية الدولية في ما بعد مرحلة «كوفيد-19».