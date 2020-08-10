«الاتحاد العقارية» تكشف عن مشروع «موتور سيتي هيلز»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الاتحاد العقارية استكمالها المخططات الاستراتيجية الأولية، بخطط مفصلة لمدة 3 سنوات، والتي تم تطويرها لإعادة الشركة إلى حدود المطورين في دولة الإمارات وإقليمياً.

وكجزء من الخطة الاستراتيجية، فقد كشفت الشركة عن المخطط الأولي لمشروعها الجديد «موتور سيتي هيلز»، الذي سيغطي إجمالي مساحة قدرها 2.9 مليون قدم مربعة تقريباً.

وأكدت الشركة أن المشروع سيشمل 195 فيلا سكنية و490 تاون هاوس و6 أراض تجارية.

وتوقعت الشركة انطلاق عملية البيع في المشروع عقب الانتهاء من الموافقات اللازمة وقبيل إطلاق المشروع في الربع الأول من 2021.

وقال خليفة حسن الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية: نحن متحمسون للبدء بخططنا الجديدة الطموحة والابتكارية التي يمكن طرحها في السوق العقاري، مؤكداً أن الشركة قامت باستباق السوق العقاري وتتطلع لأخذ موقعها الريادي مرة أخرى بمنتجات مناسبة لجميع فئات العملاء والمستثمرين. (وام)