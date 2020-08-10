«الحمرا مول» و«منار مول» ينظمـان باقـة مـن الأنشطـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

احتفل «الحمرا مول» و«منار مول» في إمارة رأس الخيمة بحلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام بمجموعة مبتكرة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي استقطبت الزوار من مختلف الأعمار من سكان الإمارة وزوارها، واستمرت لمدة ثلاثة أيام حافلة بالتجارب الترفيهية المشوقة التي تضمنت عروضاً متنقلة وألعاباً للأطفال ومعرضاً للكتب.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، قدّمت «الحمرا» للعائلات مجموعة لا تنسى من التجارب المدهشة التي تضمنت موكباً غنياً بالألوان المشرقة وعروضاً مسلية يقدمها الراقصون ولاعبو الخفة والبهلوانيون، في ظل حرص بالغ على الالتزام بكافة التوجيهات وإجراءات الصحة والسلامة الصادرة عن الهيئات الحكومية المتخصصة. وشارك في العرض موكبٌ من الفنانين الاستعراضيين الذين ارتدوا أزياء تحاكي أشكال المخلوقات البحرية الغامضة لإضفاء عنصر بصري مذهل.

وعلاوة على ذلك، شهدت العروض الترفيهية مشاركة ثنائي متألق من عازفي الكمان لإثراء الأجواء الاحتفالية بالإيقاعات الموسيقية الساحرة والأداء المفعم بالحيوية. والتزم جميع مقدمي العروض والموظفين بكافة بروتوكولات السلامة الصارمة وبالتوجيهات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

ولزواره الصغار، يقدم «منار مول» قائمة مذهلة من الأنشطة الصيفية المسلية مثل عروض شخصيات التمائم وورش الفنون والحرف اليدوية طيلة فصل الصيف حتى 31 أغسطس 2020. وبهدف تعزيز حب المطالعة بين الكبار والصغار على حد سواء، يستضيف «الحمرا مول» معرضاً للكتب بالتعاون مع «دي بوكس» حتى 31 أغسطس. ويقدم المعرض مجموعة واسعة من أفضل الكتب مبيعاً لناشرين محليين وعالميين، تشمل المؤلفات الأدبية وغير الأدبية وقصص المغامرات والرومانسية والكتب المخصصة للأطفال.