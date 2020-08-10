724 مليــون درهــم تصـرفات عقـــارات دبــي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 724 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 169 مبايعة بقيمة 281.74 مليون درهم منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 143.9 مليون درهم و142مبايعة للشقق والفلل بقيمة 137.84 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة جزيرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 52 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في البرشاء جنوب الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 368.24 مليون درهم منها 34 رهن أراضٍ بقيمة 337.13 مليون درهم و33 رهن فلل وشقق بقيمة 31.1 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 102 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 71 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 74.84 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 60 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 3 ملايين درهم. (وام)