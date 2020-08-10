صندوق النقد الدولي: 4 إصلاحات تطلق مليارات الدولارات لصالح لبنان

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قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأحد، في نهاية مؤتمر المانحين للبنان، إن الصندوق مستعد لمضاعفة جهوده للمساعدة، إلّا أنه يحتاج لنجاح ذلك إلى توحيد الهدف في لبنان واتحاد المؤسسات العازمة على تنفيذ الإصلاحات.

وأشارت غورغييفا في بيانها إلى 4 إصلاحات رئيسية، قالت إنه «في حال تم الالتزام بها، ستطلق مليارات الدولارات لصالح الشعب اللبناني».

وقالت كريستالينا غورغيفا، «أود أن أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جمعنا بعد أيام قليلة من الانفجار المدمر في بيروت، وأعرب عن تعاطفي النابع من القلب مع الشعب اللبناني. إنها مأساة فظيعة تحل بوقت عصيب. لبنان يعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة، تفاقمت بالجائحة، وبشكل أكبر بفعل غياب الإرادة السياسية لتبني وتنفيذ الإصلاحات المهمة التي لطالما طالب بها الشعب اللبناني. وهذه هي اللحظة الملائمة لكي يتوحد صناع السياسات اللبنانيون لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة. إنها اللحظة الملائمة أيضاً لكي يقف المجتمع الدولي إلى جانب البلد وشعبه لتقديم مساعدة إنسانية طارئة، ولدعم إصلاحات تساعد على إخراج لبنان من حافة الانهيار الاقتصادي.

وأضافت: على مدار الشهور الماضية، انخرطنا بشكل مكثف مع السلطات اللبنانية، ومع المجتمع المدني والمجتمع الدولي، في مناقشة حزمة إصلاحات شاملة لمعالجة الأزمة المتعمقة وتقوية الحوكمة الاقتصادية والمساءلة، واستعادة الثقة، في الاقتصاد اللبناني. الصندوق، من جانبه، مستعد لمضاعفة جهوده. ولكن نحن بحاجة إلى وحدة الهدف في لبنان، نحن بحاجة إلى أن تقف جميع المؤسسات معاً وبعزم لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

أولاً، يتعين استعادة ملاءة الموارد العامة وصلابة النظام المالي. ما لم يكن الدين العام مستداماً، فسوف يرزح الجيل الحالي والأجيال القادمة من اللبنانيين تحت وطأة مزيد من الديون تفوق قدرتهم على السداد. هذا ما يجعل الصندوق يطالب باستدامة الديون كأحد شروط الإقراض. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتسم النظام المالي بالملاءة، فالذين سبق واستفادوا من العائدات المفرطة في السابق يجب أن يتشاركوا أعباء إعادة رسملة البنوك لضمان حماية مدخرات الغالبية العظمى من المودعين اللبنانيين العاديين.

ثانياً، ينبغي وضع ضمانات وقائية مؤقتة لتجنب استمرار خروج رؤوس الأموال الذي يمكن أن يزيد من ضعف النظام المالي خلال فترة ترسخ الإصلاحات المطلوبة. ويشمل هذا إقرار قانون يشرع ضوابط رأس المال في النظام المصرفي ويلغي نظام سعر الصرف المتعدد القائم حالياً. وسيساعد هذا على حماية الاحتياطيات الدولية في لبنان مع الحد من مساعي التربح والفساد.

ثالثاً، ثمة حاجة لخطوات صريحة لتخفيض الخسائر طويلة الأمد في كثير من المؤسسات العامة. فينبغي وجود درجة أكبر من قابلية التنبؤ، والشفافية، والمساءلة وإجراء تدقيق شامل في المؤسسات المفصلية ومنها المصرف المركزي.

وأخيراً، ينبغي إرساء شبكة موسعة للأمان الاجتماعي من أجل حماية فئات الشعب اللبناني الأكثر هشاشة. فلا يجب أن يُطلَب من هذه الفئات أن تتحمل تبعات الأثر المدمر لهذه الأزمة.

الالتزام بهذه الإصلاحات سيحرر مليارات الدولارات لمصلحة الشعب اللبناني. هذه هي اللحظة التي يتعين فيها على صناع السياسات اللبنانيين أن يقوموا بتحرك حاسم. والصندوق على استعداد للمساعدة.