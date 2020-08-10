شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان التضخم خلال ساعات.. ما العلاقة بين ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة بالبنوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إعلان معدلات التضخم فى مصر، قد يتساءل الكثيرون حول تعريف التضخم وكذلك آليات احتسابه وعلاقته بالفائدة لدى البنوك، إضافة إلي أسباب إعلانه شهريا.

التضخم له أهمية كبيرة فى قياس وتتبع مؤشر الأسعار فى عموم الجمهورية، مما يمكن الحكومة من رصد حركة الأسعار بشكل دورى ومعرفة اتجاهات المستهلكين

يعرف التضخم بصورة مبسطة علي أنه الارتفاع فى المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التى يحتاجها المستهلكون فى أى اقتصاد، أي كلما زاد مؤشر التضخم كلما دل ذلك على ارتفاع في الأسعار.

إذن، كيف يحدث التضخم؟، تؤدى زيادة الطلب والاستهلاك للمنتجات والخدمات فى مقابل المعروض منها إلى ظهور التضخم الاقتصادي، فعند حدوث زيادة فى الطلب على السلع والمنتجات واستمرار المعروض عند نفس المستوى يؤدى هذا إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم.

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أيضا انخفاض نسبة العرض الكلى يؤدى إلى خلل فى الاقتصاد، حيث يعجز الجهاز الإنتاجى عن توفير كافة الحاجات اللازمة للأسواق لتحقيق التوازن المطلوب مع مستوى الطلب.

كيف يقاس التضخم ومن الجهة الرسمية المنوطه بذلك؟,، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هو جهة القياس لما له من قدرات للوصول إلي كافة الأسواق بمحافظات الجمهورية المختلفة. ويعتمد الجهاز منهجية محددة فى احتساب معدل التضخم.

ويقيس الجهاز نسبة التغير فى أسعار 1000 سلعة وخدمة شهرياً، ونظرا لأهمية السلع الاستهلاكية فى احتساب معدل التضخم يقيس الجهاز أسبوعيا أسعار نحو 333 سلعة معظمها الخضروات والفواكة والمنتجات الغذائية، ويتولى الجهاز رصد هذه السلع من 15 ألف مصدر بـ8 مناطق جغرافية على مستوى الجمهورية، نظرا لطبيعة تقلبات الأسعار فى هذه السلع.

ما علاقة التضخم باسعار الفائدة،؟ يراقب البنك المركزي مؤشر التضخم فكلما كان هناك ارتفاع في التضخم بصورة كبيرة نتيجة زيادة الطلب ، كلما لجأ البنك المركزي إلي اتخاذ سياسية نقدية أكثر تشددا بشأن أسعار الفائدة، ويلجأ إلي رفع الفائدة لامتصاص السيولة لدى المستهلكين.