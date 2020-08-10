أخبار البورصة اليوم الأحد 9-8-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 9-8-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 602.363 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم المصرية للدواجن، شركة النصر للأعمال المدنية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، رواد السياحة-رواد، دلتا للإنشاء والتعمير، المنصورة للدواجن، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، القلعة للاستشارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العبور للاستثمار العقاري، سماد مصر (ايجيفرت).

البورصة تربح 5.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 602.363 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 419 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.4 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.48% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.19%، والعرب على 8.33% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.83%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27 مليون جنيه، 703.2 ألف جنيه، 4 ملايين جنيه، 59.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 27 مليون جنيه، 89.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 10962 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 1908 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 12855 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 4206 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2464 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.66% ليصل إلى مستوى 755 نقطة.

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وصعدت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.

تعاملات الداخليين

سيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة لهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذا باعت إدارة البنك التجاري الدولي 8500 سهم، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 63 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بي انفستمنتس القابضة 16 ألف سهم، 550 ألف سهم، على التوالي.

سوديك

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، عن شراء شركة حسن علام العقارية، عدد 5.9 مليون سهم بسعر 12.95 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 76.1 مليون جنيه، لترفع نسبة مساهمتها من 2.22% إلى 3.90%، مع حصص لمجموعات مرتبطة لشركة أكت فاينانشال للاستشارات 4.21%، شركة طارق يوسف وحسام فكري كونكريت بلس للهندسة بنسبة 2.71%، محمد مدحت حسن علام بنسبة 0.53%.

السويدي إليكتريك

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع شركتها التابعة السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة، لصالح الشركة الوطنية للكهرباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية لإنشاء محطة محولات جهد 220 في مدينة كاسومباليسا، مقاطة أوت-كاتانغا بقيمة 38.6 مليون دولار أمريكي.

إعمار مصر

حققت شركة إعمار مصر للتنمية، أرباحًا بقيمة 581.5 مليون جنيه خلال أول6أشهر من العام الجاري،مقارنة بـ 94.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.