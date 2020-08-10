شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 9- 8 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 9-8 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 602.363 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم المصرية للدواجن، شركة النصر للأعمال المدنية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، رواد السياحة-رواد، دلتا للإنشاء والتعمير، المنصورة للدواجن، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، القلعة للاستشارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العبور للاستثمار العقاري، سماد مصر (ايجيفرت).

البورصة تربح 5.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 602.363 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 419 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.4 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.48% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.19%، والعرب على 8.33% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.83%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27 مليون جنيه، 703.2 ألف جنيه، 4 ملايين جنيه، 59.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 27 مليون جنيه، 89.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 10962 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 1908 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 12855 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 4206 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2464 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.66% ليصل إلى مستوى 755 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 11.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.50%.

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- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.139 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.79%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 6.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.83%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 4.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.46%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.801 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%.

- حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك-1 بسعر إغلاق 0.637 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.08%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 31.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.32%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 36.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.49%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 20.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.46%.