شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء توقع اتفاقية للاستحواذ على 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع ملاك شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب والتعليم، شركة ذات مسؤولية محدودة، للاستحواذ على حصة بنسبة 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب والتعليم( محل الاستحواذ ) بمدينة الرياض.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إلى أن هذه المذكرة تستهدف تحديد اطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ، ليكون التنفيذ وفقا للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة من الطرفين كلاً بحسبه.

هذا وتفاهم الطرفان مبدئيا على أن المقابل للاستحواذ حصة عينية مقدمة من قبل "عطاء" كما سيتم تحديد قيمة الصفقة النهائية بعد الانتهاء من أعمال التقييم والفحص النافي للجهالة.

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وبحسب البيان، يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 120 يوماً، تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة بموجب أحكامها.

وأفادت عطاء، بأنها تفهمت مع الطرف الآخر على أن المقابل للاستحواذ على الشركة عند التوصل إلى اتفاق مقابل حصة عينية تقدم من قبل عطاء.

وتجدر الإشارة إلى أن عطاء حققت حققت صافي أرباح بلغ 12.3 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 30 أبريل 2020، مقابل أرباح بلغت 12 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 45.9 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 أبريل 2020 مقابل صافي أرباح بلغ 44.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2019.