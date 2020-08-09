شكرا لقرائتكم خبر عن "الاقتصاد ببساطة" يكشف تفاصيل مواعيد صرف مرتبات أغسطس للعاملين بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول برنامج الاقتصاد ببساطة الذى يقدمه أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بـ"الخليج 365" مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس، حيث تم تقديم مواعيد الصرف للموظفين العاملين فى الدولة وعددهم 6.5 مليون موظف، ليتراوح من 23 إلى 25 أغسطس الجارى، وقال يعقوب أن يوم 23 أغسطس سيتم صرف مرتبات 25 وزارة وجهة حكومية ، ويوم 24 أغسطس سيتم صرف مرتبات 21 وزارة وجهة حكومية، كما سيتم صرف المرتبات يوم 25 أغسطس لعدد 9 وزارات وجهات حكومية.

وأضاف يعقوب، أن عدد ماكينات الـATM المنتشرة على مستوى الجمهورية يصل إلى 14 ألف ماكينة ولا يوجد داعى للتزاحم والحصول على المرتب فى نفس مواعيد الصرف أو الصرف من ماكينات محددة، والافضل أن يتم الصرف من أقرب الماكينات من المنزل، كما أن سحب المرتب لابد أن يكون حسب احتياجات الفرد لدفع متطلباته من الكاش فقط، وأن يتوجه بشراء احتياجاته الأخرى من السلع باستخدام الكارت بديل للكاش.

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وتابع، أنه فى حالة ضياع الكارت أو سحبه فى الماكينة وضياعه لابد أن يتم الاتصال بـ call center التابعة للبنك، وتقديم طلب بوقف الكارت ومنحه البيانات لإصدار كارت جديد، حيث يتم إعادة إصدار كارت جديد وتسلمه من البنك خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، ولابد من اتباع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، ومنع التزاحم على ماكينات ATM أو سحب المرتب فى نفس اليوم، وأن يتم السحب على حسب الاحتياجات من الكاش فقط .

وأكد على ضرورة استخدام الكارت فى شراء الاحتياجات أون لاين للتجارة الإلكترونية، والتى تصل للمشترى عن طريق الدليفرى بدون رسوم توصيل، لتحفيز المواطنين على التعامل إلكترونيا والابتعاد عن الزحام باستخدام الكاش.