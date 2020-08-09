شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف أسباب عدم تشغيل خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية 5151 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بشركات المحمول لـ"الخليج 365"، إن خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية عبر المحمول (5151) مازالت لا تعمل باستثناء شبكة we، ولم تأت إلينا تعليمات أو طلبات لتشغيلها حتى الآن، فيما رجحت مصادر أخرى تشغيل الخدمة بداية من غدًا الإثنين.

وخدمة (5151) كان قد تم إطلاقها واستخدامها للاستعلام عن اللجان الانتخابية عبر الهاتف المحمول منذ ما يقرب من 9 سنوات، وكان يتم استخدامها فى الانتخابات، عبر قيام الناخب بإرسال رسالة قصيرة إلى الرقم المختصر بها الرقم القومى من خلال أى هاتف المحمول، ويتم الرد عليه من خلال رسالة قصيرة بها اسم اللجنة الانتخابية وعنوانها ورقم اللجنة الفرعية ورقم المواطن، وهى ذات المعلومات المتاحة من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

Advertisements

من جهة أخرى، يمكن للناخبين الاستعلام عن اللجان الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ التى ستجرى فى الداخل يومى 10 و11 أغسطس عبر خدمة الخط الساخن 141 للخطوط الأرضية وموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان مسؤول فى الشركة المصرية للاتصالات، قد أكد لـ"الخليج 365"، أمس السبت، إن الشركة تتيح الاستعلام عن اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ عبر خدمة الخط الساخن 141 للخطوط الأرضية، حيث يمكن للناخب معرفة أحقيته فى الانتخاب من عدمه، واسم اللجنة ورقم اللجنة الفرعية ورقم الناخب فى الكشف من خلالها.

وتعقد انتخابات مجلس الشيوخ يومى 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، وفى الداخل 11 و12 أغسطس.