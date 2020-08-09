ثلث العقود المسجلة في «إيجار» سدادها شهري

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ولفت البرنامج إلى أن الخدمات المقدمة خلال الفترة الماضية خصوصا خلال جائحة كورونا، جاءت مواكبة للإجراءات الوطنية الشاملة التي اتخذتها الدولة، ومنها إطلاقه لخدمة (إثبات سكن العمالة) خلال 10 أيام فقط، وذلك لمساعدة منشآت القطاع الخاص بمختلف مستوياتها وتصنيفاتها على التعريف بمواقع المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لها وتفاصيلها، بما يسهم في إعادة تنظيم مساكن العمالة، وتعزيز الجهود الحكومية لتحقيق بيئة سكنية ملائمة وصحية، إضافة إلى خدمة (إعادة إبرام العقد) التي تتيح إعادة إبرام العقد الإيجاري المنتهي أو الذي قارب على الانتهاء، وخدمة (إمهال الدفعات) التي تتيح طلب تأجيل سداد دفعة إيجارية، وخدمة (الدفعات المرنة) المعنية بتقسيم دفعات الإيجار بقيم غير متساوية.
ونوه إيجار إلى أن حملة (الحل بالعقد) التي أطلقها أخيرا تهدف إلى تعزيز الوعي بعقود الإيجار الالكترونية السكنية والتجارية من خلال التعريف بالمزايا والتسهيلات التي يوفرها العقد الالكتروني، بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة في شبكة إيجار التي تلبي احتياجات أطراف العملية الإيجارية، ومنها مرونة السداد وتعدد قنواته، ومدد التعاقد، وطرق التجديد، وتنوع التزامات الأطراف، وموثوقيته في إثبات الحقوق المالية بين الأطراف، واعتماده لدى الجهات التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار أو إثبات سكن، وحزمة الخدمات الالكترونية التي توفرها الشبكة ومنها التعاقد الالكتروني، والأرشفة، والتنبيهات والإشعارات، وغيرها من المزايا النوعية.
يذكر أن الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار أطلقت رسميا في 12 فبراير 2018 لتحقيق أهداف عدة تسعى من خلالها وزارة الإسكان إلى تنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية، وهو ما تبلور بإطلاق عقد إيجار الموحد، الذي يعامل بصفته سندا تنفيذيا مما يقلص النزاعات المحتملة، كما أن البرنامج لديه عدد من الشراكات الاستراتيجية، مثل الربط مع وزارة التعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في بوابة بلدي، وبرنامج حساب المواطن، والهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرها من الجهات، ويعمل على الربط مع عدد من الجهات الحكومية، وعقد شراكات مع الجهات في القطاع الخاص؛ لتقديم خدمات نوعية ذات قيمة مضافة لمستفيدي الشبكة.
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