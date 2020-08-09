عطاء التعليمية تتجه للاستحواذ على 52% من مدارس الوسط بالرياض

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وأوضحت الشركة في بيان أمس على «تداول» أن هذه المذكرة تهدف لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ، ليكون التنفيذ وفقا للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة من الطرفين.
وأشارت إلى تفاهم الطرفين مبدئيا على أن المقابل للاستحواذ حصة عينية مقدمة من قبل «عطاء» كما سيتم تحديد قيمة الصفقة النهائية بعد الانتهاء من أعمال التقييم والفحص النافي للجهالة.
وذكرت شركة عطاء أنه سيبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 120 يوما، تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة بموجب أحكامها، مبينة أن هذه الصفقة تخضع لموافقات الجهات النظامية ذات الاختصاص، وأنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية في حينه.
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