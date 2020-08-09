شكرا لقرائتكم خبر عطاء التعليمية تتجه للاستحواذ على 52% من مدارس الوسط بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة عطاء التعليمية أمس مذكرة تفاهم غير ملزمة مع ملاك شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب والتعليم «شركة ذات مسؤولية محدودة» للاستحواذ على حصة بنسبة 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب والتعليم بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة في بيان أمس على «تداول» أن هذه المذكرة تهدف لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ، ليكون التنفيذ وفقا للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة من الطرفين.

وأشارت إلى تفاهم الطرفين مبدئيا على أن المقابل للاستحواذ حصة عينية مقدمة من قبل «عطاء» كما سيتم تحديد قيمة الصفقة النهائية بعد الانتهاء من أعمال التقييم والفحص النافي للجهالة.

وذكرت شركة عطاء أنه سيبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 120 يوما، تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة بموجب أحكامها، مبينة أن هذه الصفقة تخضع لموافقات الجهات النظامية ذات الاختصاص، وأنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية في حينه.