شكرا لقرائتكم خبر تغطية اكتتاب حقوق أولوية تهامة للإعلان بـ86.8% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.
وأشارت إلى أن فترة الطرح للمتبقي من الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 1.32 مليون سهم تبدأ من الساعة الـ10 صباحا من يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 وتستمر إلى الساعة الـ5 مساء من يوم الأربعاء 12 أغسطس 2020.
وانتهت الخميس 6 أغسطس 2020 فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة.
وكانت فترة الاكتتاب بدأت الاثنين 20 يوليو 2020 عن طريق طرح 10 ملايين سهم من أسهم حقوق الأولوية بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون ريال، وذلك لزيادة رأسمال الشركة من 75 مليون ريال إلى 175 مليون ريال.
تغطية الاكتتاب
- إجمالي الأسهم المطروحة 10 ملايين سهم
- عدد الأسهم المكتتب بها 8.68 ملايين سهم
- قيمة الأسهم المكتتب بها 86.78 مليون ريال
- نسبة التغطية 86.78%
- عدد الأسهم المتبقية 1.32 مليون سهم
- تاريخ طرح الأسهم المتبقية 11 ـ 12 أغسطس 2020
كانت هذه تفاصيل خبر تغطية اكتتاب حقوق أولوية تهامة للإعلان بـ86.8% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.