شكرا لقرائتكم خبر تغطية اكتتاب حقوق أولوية تهامة للإعلان بـ86.8% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، عن تغطية حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة 86.8%.وأوضحت الشركة في بيان على «تداول» أمس، أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعرا ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم العرض نفسه.

وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وأشارت إلى أن فترة الطرح للمتبقي من الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 1.32 مليون سهم تبدأ من الساعة الـ10 صباحا من يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 وتستمر إلى الساعة الـ5 مساء من يوم الأربعاء 12 أغسطس 2020.

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وانتهت الخميس 6 أغسطس 2020 فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة.

وكانت فترة الاكتتاب بدأت الاثنين 20 يوليو 2020 عن طريق طرح 10 ملايين سهم من أسهم حقوق الأولوية بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون ريال، وذلك لزيادة رأسمال الشركة من 75 مليون ريال إلى 175 مليون ريال.

تغطية الاكتتاب