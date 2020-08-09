شكرا لقرائتكم خبر «إعادة» توقع مع «ملاذ» عقدا لإعادة التأمين على العيوب الخفية بالمباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» عقدا حصريا مع شركة ملاذ للتأمين التعاوني «ملاذ»، لمدة خمس سنوات، لإعادة التأمين على برنامج التأمين المشترك على العيوب الخفية في المباني التي تتولى قيادته شركة ملاذ بالنيابة عن قطاع التأمين في المملكة.

وتوقعت «إعادة» في بيان لها، أن تتجاوز قيمة العقد 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة في المرحلة الأولى، مع زيادة مرتقبة مرتبطة بالتدرج في مراحل تطبيق برنامج التأمين المشترك على العيوب الخفية والتوسع في نطاقه الجغرافي.

وأوضحت أن مراحل تطبيق البرنامج الإلزامي تشمل أربع مراحل، تبدأ عام 1441 وتستكمل عام 1444، كما تشير إحصاءات وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى إصدار أكثر من 100 ألف رخصة تشييد خلال عام 1440.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» فهد الحصني إن برنامج التأمين المشترك على العيوب الخفية، سينعكس بدوره في دعم قطاع التأمين السعودي وتوفير حلول تأمينية مختلفة، والمساهمة في زيادة الاحتفاظ بأقساط التأمين داخل المملكة وتعزيز المحتوى المحلي.

وأضاف أن حصول شركة «إعادة» على هذا العقد سيحقق نموا في أقساط إعادة التأمين للشركة وسيسهم بشكل إيجابي في الأداء المالي، متوقعا أن يظهر الأثر المالي الناتج في الربع الرابع من العام الحالي.

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وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أعلنت في مارس الماضي، صدور الصيغة النموذجية الموحدة لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم (509) وتاريخ 21/09/1439 القاضي بإلزام المقاولين في مشاريع القطاع الخاص بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات، بعد استخدامها.

ومن المتوقع أن يدعم هذا المنتج الجديد قطاع التأمين العام الذي شكل 15% تقريبا من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق السعودي الذي تجاوز 37 مليارا في عام 2019، ويعزز التوازن مقابل أنواع التأمين الأخرى مثل الصحي والمركبات.

واستفاد عدد من الدول من وجود هذه الوثيقة ليس فقط لتغطية المخاطر التي تؤثر في سلامة المباني بل أيضا لدورها في رفع مستوى جودة المباني من خلال الكشف الدوري أثناء مراحل التشييد والتأكد من تطبيق المعايير والمقاييس المعتمدة لضمان جودة التنفيذ.

وتقدم «إعادة»، لشركات التأمين في أكثر من 40 سوقا في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا حلولا متنوعة لنقل المخاطر، وتتخصص في حلول إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية، في قطاعات الهندسة والممتلكات، والبحري، والحوادث، والمركبات، والحياة، والصحة، ومنحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني شركة «إعادة» أخيرا تصنيفا للقوة المالية من الفئة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.