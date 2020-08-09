845 جولة رقابية على المرافق التجارية بالجبيل الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة خدمات الأملاك بمدينة الجبيل الصناعية 845 جولة تفتيشية رقابية على المرافق التجارية والحيوية بالمدينة أثناء إجازة عيد الأضحى، والتي أسفرت عن رصد 34 مخالفة للبروتوكولات الاحترازية والتجارية وإغلاق 4 محلات.

وتعمل إدارة خدمات الأملاك بالهيئة الملكية بالجبيل على جولات تفتيشية على المرافق التجارية بالمنطقة السكنية للتأكد من تطبيقها لاشتراطات الهيئة الملكية وكذلك متابعة تطبيق البروتوكولات الاحترازية، والإشراف على المجمعات والمراكز التجارية بالمنطقة السكنية للتأكد من أعمال النظافة والصيانة اللازمة إضافة إلى متابعة تطبيق البروتوكولات الاحترازية مثل فحص حرارة المتسوقين وعدم السماح بدخول المتسوقين دون ارتداء الكمامات، والقيام بحملات متخصصة تضمنت حملة مطابقة الأسعار بين الرف وأجهزة المحاسبة للتأكد من صحة الأسعار بالرفوف متضمنة قيمة الضريبة المضافة.

كذلك تعمل الحملة على متابعة البروتوكولات الاحترازية للمراكز والمجمعات التجارية إضافة للفنادق والشقق الفندقية بالمدينة، ومتابعة البلاغات الواردة من غرفة عمليات الأمن الصناعي وإدارة الاتصال والإعلام وتطبيق بادر ثم مباشرتها واتخاذ اللازم حيالها لإغلاق البلاغ، ورصد مخالفات البروتوكولات الاحترازية بالمحلات التجارية مع استمرار التنبيه لجميع المحلات من خلال توزيع التعاميم بخصوصه، وكذلك جولات ميدانية ومن ضمنها التأكيد على لبس الكمامات باستمرار.