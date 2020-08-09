شكرا لقرائتكم خبر تسرب ألف طن زيت وقود من سفينة شحن قبالة سواحل موريشيوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسرب ما يزيد على ألف طن من زيت الوقود من سفينة شحن جنحت قبالة سواحل موريشيوس، بحسب ما ذكرته الشركة المشغلة للسفينة «ميتسوي أو إس كيه لاينز» أمس.

واعتذر نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إكيهيكو أونو عن الحادث في مؤتمر صحفي عقد في طوكيو بعد أن أعلنت الدولة الجزيرة في المحيط الهندي حالة طوارئ بيئية بسبب التسرب النفطي الجمعة.

وقال أونو «إننا نأسف للغاية»، متعهدا ببذل الجهود كافة لحل القضية.

وأوضحت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أنه حتى أمس الأحد، وصلت بقعة كبيرة من زيت الوقود إلى الشاطئ على ساحل موريشيوس، مما أثار مخاوف بشأن حدوث أضرار على صناعة السياحة في البلاد وتداعيات ذلك على الحيوانات المهددة بالانقراض مثل الطيور البرية والسلاحف البحرية.

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كما اعتذرت أيضا الشركة المالكة لسفينة الشحن اليابانية عن التهديد الذي يشكله ذلك للبيئة، ووعدت ببذل قصارى جهودها لاحتواء التسرب.

وجاء في بيان أصدرته شركة ناجاشيكي شيبينج السبت «نعتذر بشدة للأشخاص في موريشيوس والأشخاص المعنيين لأننا تسببنا في كثير من المشاكل والمتاعب لهم».

وأضافت «لحماية البيئة، سنبذل قصارى جهودنا لإزالة النفط المتسرب، وسحب النفط المتبقي في السفينة وتعويم السفينة بأمان، وذلك بالتنسيق مع موريشيوس والوكالات اليابانية ذات الصلة».