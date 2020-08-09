الخليج للتدريب تتفاهم مع الخبير المالية للاستحواذ على 7 مدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة الخليج للتدريب والتعليم، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الخبير المالية، للاستحواذ على محفظة تتكون من عدد من الشركات التعليمية المملوكة من قبل صناديق خاصة تديرها شركة الخبير المالية.

وقالت الخليج للتدريب في بيان لها على «تداول» أمس، إن موضوع المذكرة يتمثل في تحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين لیكون التنفيذ وفقا للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة من الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ على 7 مدارس تقع في كل من مدينة الرياض وجدة وينبع والخبر، وبعدد طلاب يبلغ أكثر من 11.6 ألف طالب وطالبة.

وأضافت أن الطرفين اتفقا على أنه عند التوصل إلى اتفاق نهائي للصفقة المحتملة، سيكون مقابل الاستحواذ الذي تقوم شركة الخليج للتدريب والتعليم بدفعه لشركة الخبير المالية عبارة عن جزء يتم دفعه بشكل نقدي والجزء الآخر عن طريق مبادلة أسهم في شركة الخليج للتدريب والتعليم.

وأوضحت أن الطرفين تفاهما على أن يكون تحديد قیمة الصفقة النهائية بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.

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وأشارت إلى أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوما، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، مؤكدة أن الصفقة لا تنطوي على أطراف ذات علاقة، وأنه سيتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من التقييم النهائي.

وذكرت أن مذكرة التفاهم تعتبر غير ملزمة للطرفين، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينه.

ولفتت شركة الخليج للتدريب والتعليم، إلى تعيين شركة الوساطة المالية «وساطة كابيتال» مستشارا ماليا لهذه الصفقة.