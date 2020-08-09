«علم» توقع اتفاقية شراء كامل أسهم «تبادل» من صندوق الاستثمارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة العلم لأمن المعلومات «علم»، اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على كامل أسهم الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا «تبادل» من صندوق الاستثمارات العامة، إذ يخضع إتمام الصفقة لشرط الحصول على جميع الموافقات النظامية.

وأوضحت «علم» في بيان أمس، أنه عند إتمام الصفقة، ستصبح «تبادل» شركة مملوكة بالكامل لشركة علم، وستحتفظ بعلامتها التجارية وهويتها، كما ستواصل الإدارة التنفيذية الحالية لشركة تبادل إدارة تشغيلها، وتقديم التقارير إلى مجلس إدارتها.

ومن المرجح أن تنتج عن الصفقة أوجه تعاون مهمة وفرص النمو المحتمل وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الشاملة للشركتين، كما ستتاح الفرصة لكل من شركة «علم» و»تبادل» للاستفادة من نقاط القوة المتكاملة بينهما، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية والخبرة لإنشاء كيان متكامل يضيف إلى كامل سلسلة القيمة للخدمات اللوجستية في المملكة.

وعن دور الصندوق قال متحدث رسمي من صندوق الاستثمارات العامة «كمستثمر نشط؛ يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز نمو شركات محفظته عبر تطوير شراكات وفرص فيما بينها، وذلك بهدف جعلها شركات وطنية ريادية تسهم بإيجاد الأثر الاقتصادي الإيجابي، ولذا ستثمر هذه الصفقة عبر دمج سلسلة القيمة للخدمات اللوجستية عن تأسيس منظومة استراتيجية تقنية متكاملة، تنسجم مع أهداف برنامج الصندوق لدعم جهود التحول الرقمي والبنية التقنية التحتية في المملكة كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030».

يذكر أن شركة «علم» إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتمثل إحدى استثمارات الصندوق ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

حلول رقمية

«الصفقة تمثل أهمية كبرى لشركة علم، وسنتمكن من خلالها إلى استمرار نمو منتجاتنا وحلولنا الرقمية المتخصصة لقطاعي النقل والمالية، وستثمر الشراكة بين علم وتبادل عن إنشاء كيان متكامل يلبي جميع احتياجات القطاع اللوجستي، مما سيدعم استراتيجيتنا للتوسع في القطاعات التي نعمل فيها مع تعزيز القيمة السوقية لنا ولشركائنا. الصفقة فرصة لإيجاد خدمات لوجستية وطنية متطورة تنسجم مع متطلبات السوق الحالية وحاجة المستفيدين »

الدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة «علم»

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منصة لوجستية

«استكمال صفقة الاستحواذ ستسهم في زيادة نمو خدماتنا والوصول بحلولنا لشرائح جديدة من العملاء.

الصفقة ستحمل في طياتها تطورا لافتا في مسيرة شركة تبادل وتطوير أعمالها خلال السنوات المقبلة وذلك بما يخدم قطاعات الجمارك والموانئ والمطارات ويسهم في تطوير المجالات اللوجستية، ومن خلال هذه الصفقة ستتاح الفرصة أمام الشركتين لدمج أدواتهما والاستفادة من إمكاناتهما، لإنشاء منصة لوجستية شاملة تقع في صميم استراتيجية نمو تبادل »

المهندس عبدالعزيز الشامسي الرئيس التنفيذي لـشركة تبادل

شركة علم

شركة مساهمة سعودية مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة. تقدم خدماتها لكل شرائح المستفيدين، القطاع الحكومي وقطاع الشركات، والأفراد. تهدف إلى بناء أكبر منظومة وطنية للأعمال الالكترونية الآمنة لتوفير المشاركة المعلوماتية وتداول البيانات والمعلومات من كل الأطراف مختلفة المصادر والمتعددة، مما يتيح الفرصة لمزودي المعلومات والمستفيدين من التعامل مع المعلومات من خلال قنوات الكترونية آمنة.

شركة تبادل

شركة مساهمة سعودية مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، تعنى بتسهيل التعاملات التجارية من خلال الربط بين أصحاب المصلحة، وتحسين التواصل، إضافة إلى تقديم الحلول الالكترونية المبتكرة التي تمكن من التبادل الفعال للمعلومات والسلع والخدمات عبر القطاع الحكومي وقطاع الأعمال.