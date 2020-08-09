شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات توقع اتفاقية إعادة جدولة مديونية مع دائن غير تجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكابلات السعودية عن توقيع اتفاقية إعادة جدولة مديونية مع نوبل للموارد الدولية بي تي إي ليميتيد، وهو دائن غير تجاري لها.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته يبلغ 180.777 مليون ريال.

وأشار البيان، إلى أن مدة التسهيلات قبل الجدولة (مستحق)، علماً بأن مدة التسهيلات بعد الجدولة (27 شهرا).

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وسبق أن وقعت الشركة اتفاقية إعادة جدولة مديونية مع آخر دائن تجاري لها وهو مصرف الراجحي، علماً بأن قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته يبلغ 264.176 مليون ريال، على أن يتم سداد مبلغ 205.876 مليون ريال لمدة 4 سنوات قابل للتمديد حتى 5 سنوات إذا تم تسوية مبلغ 58.300 مليون ريال خلال سنتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 43.2 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل خسائر بلغت 32.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى انخفاض أحجام التداول في الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب القيود الشديدة على رأس المال العامل، مما أدى إلى زيادة السعة غير المستخدمة وبالتالي زيادة التكاليف الثابتة الغير المستردة.