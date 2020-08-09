شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. وزيرة الصناعة: لن أتوانى عن مواجهة البيروقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت اليوم الأحد 9-8-2020 أخبار الاقتصاد المصرى، ما بين زيارات للوزراء، أو لقاءات للرد على المواطنين وشكواهم عبر الواتس أب.. تعرف على التفاصيل

وزيرة الصناعة: لن أتوانى عن مواجهة البيروقراطية أو الفساد داخل الجهات التابعة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها أحد أهم الأذرع الفنية للوزارة، حيث تلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ السياسات الصناعية من خلال إصدار التراخيص وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة، بالإضافة إلى زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية.

وجاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها الوزيرة صباح اليوم للهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث عقدت اجتماعاً مع اللواء محمد الزلاط الرئيس الجديد للهيئة، والذى تولى مهام منصبه منذ 4 أيام، كما التقت بقيادات وعدد من العاملين بالهيئة، حيث تم استعراض أهم محاور ورؤى الوزارة للخطط والبرامج التي تنفذها الهيئة حاليا لخدمة المجتمع الصناعى.

لأول مرة عبر استخدام تطبيق "الوزيرة تجيب".. هالة السعيد ترد على استفسارات المواطنين

تابعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسئلة الموجهة من المواطنين عبر تطبيق "الوزيرة تُجيب" والذي أطلقته الوزارة أول أمس لتقم د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإجابة علي الأسئلة الذي استقبلها التطبيق، وذلك في إطار الحرص علي تطبيق مبادئ الشفافية، والمشاركة المجتمعية.

وحول أبرز الأسئلة المطروحة أجابت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، موضحة أنه يعد أول صندوق استثمار خيري ، لدعم التعليم في مصر بعد إتاحة تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية.

وتابعت السعيد أن الصندوق تم إنشاؤه بغرض إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصري من خلال التعليم إيمانًا من الدولة بأثر التعليم في إحداث طفرة اجتماعية للوطن والمواطن، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافى.

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التمثيل التجارى يعقد اجتماعات مع المجالس التصديرية للترويج للصادرات

يعقد التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة اجتماعات متتالية مع المجالس التصديرية بمختلف قطاعتها لتفعيل دور التمثيل التجارى فى الترويج للصادرات المصرية بالخارج، ومن المقرر أن يعقد الجهاز اجتماعا مع المجلس التصديرى لمواد البناء الاثنين المقبل لمناقشة زيادة الصادرات من هذا القطاع الفترة المقبلة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا التى اثرت على حركة التبادل التجارى منذ بداية العام الجارى 2020 واستهداف تعويض التراجع فى التصدير فى النصف الثانى من العام من خلال التعرف على أهم الاسواق التى تحتاج المنتجات المصرية والذى يلعب التمثيل التجارى دور كبير فيها.

وقال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية لليوم السابع، إن المجلس الوزارة تسعى من خلال جهاز التمثيل التجارى فتح اسواق جديدة للتصدير من خلال التعرف على أهم السلع التى تحتاجها الاسواق بمختلف دول العالم ودراسة للأسواق التجارية فى مختلف دول العالم وزيادة الدعم التجارى بين مصر والدول الأخرى والذى يعود بالنفع على زيادة الصادرات المصرية .

رئيس خدمات البترول البحرية: جميع الوحدات جاهزة للقيام بمهام في المياه العميقة

تسعى "شركة خدمات البترول البحريةPMS " إحدي شركات قطاع البترول دائماً لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول المصري نحو التنمية المستدامة لضمان استمرار النجاحات الكبيرة التي تحققت في تنفيذ مشروع حقل ظهر القومي العملاق، وذلك استمراراً للتعاون والتكامل بين شركات القطاع والاهتمام الدائم بالتحديث والتطوير والتي تلقى اهتماما كبيراً من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وزير الاتصالات: الإطلاق التجريبى لخدمات مصر الرقمية الشهر الحالي

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريح خاص لليوم السابع، إنه سيتم الإطلاق التجريبي لخدمات مصر الرقمية خلال الشهر الجاري بجميع محافظات مصر، حيث كان قد تم تقديمها بمحافظة بورسعيد.

وكان قد تم اطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد؛ ومن المقرر في اطلاق 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية تتضمن 36 خدمة حكومية رقمية في جميع أنحاء الجمهورية، وهى حزم خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، والاستثمار على أن يتم اتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى.