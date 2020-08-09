"التموين " تتعاقد على شراء 64 ألف طن زيت طعام من 7 شركات محلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء و64 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصرى من 7 شركات محلية ، لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 أكتوبر المقبل ، فى إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ،فحصت اليوم مظاريف الشركات التي تقدمت للمشاركة في المناقصة رقم 2 لسنة 2020/2021 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد على ان يكون التسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 أكتوبر 2020 .

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وأصدرت وزارة التموين توجيها بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال حصول المواطنين على السلع الغذائية من المحلات والمتاجر بالمحافطات المختلفة، حيث يتم تخفيض عدد المستهلكين المتواجدين بالمتاجر إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر مع طمأنة المواطنين بأن جميع السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، وأن هذه الإجراءات لحماية المواطنين من التكدس والزحام خلال شراء السلع والمنتجات مع تخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم بمسافات متباعدة حتى لا يحدث أى تزاحم خارج المحلات أيضا وأن يكون بها التهوية المناسبة.