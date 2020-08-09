شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد.. وعيار 24 بـ245.48 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 9-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 245.48 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 245.48 ريال بما يعادل 65.46$





سعر الذهب عيار 22 بنحو 225.02 ريال بما يعادل 60.01$







سعر الذهب عيار 18بنحو 184.11 ريال بما يعادل 49.10$

سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 18بنحو 184.11 ريال بما يعادل 49.10$سعر الذهب عيار 14 بنحو 143.20 ريال بما يعادل 38.19$ سعر الذهب عيار 12

بنحو 122.74 ريال بما يعادل 32.73$ سعر أوقية الذهب سعر الذهب عيار 12بنحو 122.74 ريال بما يعادل 32.73$ سعر أوقية الذهب بنحو 7,634 ريال بما يعادل 2,036$ Advertisements سعر جنيه الذهببنحو 1,718 ريال بما يعادل 458.23$ سعر جنيه الذهببنحو 1,718 ريال بما يعادل 458.23$

سعر الذهب عيار 21بنحو 214.80 ريال بما يعادل 57.28$





سعر كيلو الذهببنحو 245,478 ريال بما يعادل 65,460$

توقع خبراء اقتصاديون لدى مجموعة "سيتى بنك" الاستثمارية أن تسجل أسعار الذهب العالمية مستوى قياسي جديد خلال الفترة ما بين 6 إلى 12 أشهر المقبلة، يصل إلى 2300 دولار للأوقية.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي " الأمريكية عن كاثرين مان، كبير المحللين الاقتصاديين لدى"سيتي بنك" قولها:" إن أسعار الذهب العالمية التي تقف حاليا عند مستوى 2058 دولار للأوقية حققت صعودا بنحو 4 % خلال الأسبوع الماضي فقط، وفي طريقها صوب تحقيق مكاسب قياسية للأسبوع التاسع على التوالي، فيما تعد أطول موجة صعود أسبوعية للمعدن النفيس منذ عام 2006".