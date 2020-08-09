شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع.. والأسواق الإماراتية تخسر 6.3 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.66% خاسراً 14.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2093.63 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.6 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.64% خاسراً 28.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4359.585 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 638.401 مليار درهم، كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.14% خاسراً 12.93 نقطة ليغلق عند مستوى 9398.90 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.4% رابحاً 30.34 نقطة ليغلق عند مستوى 7530.31 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.54% رابحاً 19.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3587.350 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.66% خاسراً 14.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2093.63 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 296.6 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 271 مليون سهم محققة ما قيمته 230.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3148 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.82%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع النقل وحيدا بنسبة 0.73%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 9.82%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.70%، فيما تراجع 20 سهماً، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.67%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 3.67%، كما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 42.8 مليون ورقة بقيمة 45 مليون درهم.





بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% خاسراً 28.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4359.585 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 638.401 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 52.3 مليون سهم، بقيمة 70 مليون درهم، عبر تنفيذ 1000 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.97%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.92%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.11%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.18%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 8.2%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 8%، ثم سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 4.96%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.75%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 3.02%، ثم سهم شركة الدار العقارية بنسبة 1.7%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 18.5 مليون درهم.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.54% رابحاً 19.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3587.350 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 617 صفقة لعدد 34 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 17 سهما على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 7.89%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 7.35%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 6.25%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "المدينة تكافل" بنسبة 2.63%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 1.09%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 0.96%.

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بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 12.93 نقطة ليغلق عند مستوى 9398.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 211.4 مليون سهم بقيمة 336.4 مليون ريال عبر تنفيذ 6425 صفقة، وتراجع 16 سهماً، وارتفع 28 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبط قطاع البنوك والخدمات المالية ببورصة قطر بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.80%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.35%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والاتصالات بنسبة 0.33%، 0.32%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.13%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحاً 19.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5029.15 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحاً 27.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5511.89 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 2.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4075.27 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.34% رابحاً 13.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4068.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 196.4 مليون سهم بقيمة 17.7 مليون دينار كويتي عبر 5699 صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 5.92%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.97%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.30%.

وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 45.89%، يليه سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة 12.87%، ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 9.92%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 44.50% ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.15%، ثم سهم شركة إنوفست بنسبة 5%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% رابحاً 30.34 نقطة ليغلق عند مستوى 7530.31 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.77% رابحاً 62.46 نقطة ليغلق عند مستوى 8186.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 282.1 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.67%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.09%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.85%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات والتجارية والمهنية بنسبة 0.68%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والتأمين بنسبة 0.64%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.19%.

وقفز 148 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 9.98%، ثم سهم "تكوين" بنسبة 8.19%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 6.84%، فيما تراجع 35 سهماً على رأسها سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 1.63%، ثم سهم "طيبة" بنسبة 1.50%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 1.26%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 440.6 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحاً 4.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1292.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 348.6 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.74% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.96%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.93%.

فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 18.48% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 4.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.25%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.64%.