شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط 2.5 % لعقود برنت تسليم أكتوبر و2.4% للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية مع نهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية ، حيث ارتفعت أنشطة عقود خام برنت تسليم شهر أكتوبر 2020بنسبة 2.5 % كما سجلت أنشطة عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية قدرها 2.4 % وذلك مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي .

سجلت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة الجمعة الماضية 44.40دولار للبرميل لخام القياس العالمى منخفضة بمقدار 69 سنتا أو ما يعادل 1.5٪ وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41.22 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 73 سنتا، أو 1.7٪.

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وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط تأثرت سلبا مخاوف تعثر التعافى للطلب على النفط بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والهند وتجدد إجراءات الإغلاق الجزئي في بعض البلدان .

بينما تلقت أسعار النفط دعما من تأكيدات وزراء الطاقة بدول السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق، مجدداً، التزامهم التام باتفاق (أوبك بلس)؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة فى اتفاق (أوبك بلس)، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التى زاد إنتاجها عن النسب المُقررة لها، فى شهور مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات.

وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.