شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. وانضمام أول مجموعة أعضاء لسوق المشتقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% رابحاً 30.34 نقطة ليغلق عند مستوى 7530.31 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.77% رابحاً 62.46 نقطة ليغلق عند مستوى 8186.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 282.1 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.67%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.09%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.85%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات والتجارية والمهنية بنسبة 0.68%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والتأمين بنسبة 0.64%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.19%.

وقفز 148 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 9.98%، ثم سهم "تكوين" بنسبة 8.19%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 6.84%، فيما تراجع 35 سهماً على رأسها سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 1.63%، ثم سهم "طيبة" بنسبة 1.50%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 1.26%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 440.6 مليون ريال سعودي.

Advertisements

وفي سياق متصل أعلنت شركة الزيت العربية السعودية-أرامكو السعودية، عن تحقيق إيرادات بقيمة 348.8 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل 556.11 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 37.278%، وبلغ صافي الربح 87.1 مليار ريال سعودي مقابل 175.87 مليار ريال سعودي بنسبة انخفاض 50.474%، ويعود سبب الانخفاض لأثر انخفاض الأسعار، وخسائر إعادة تقييم المخزون، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات على صافي الدخل في عام 2020، وقد قابل ذلك بشكل جزئي انخفاض في ريع الإنتاج، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

وفي سياق آخر أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تــداول)، عن انضمام أول مجموعة من أعضاء سوق المشتقات الذين استكملوا كافة الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية للانضمام إلى سوق المشتقات في تداول وهم الأهلي المالية، دراية المالية،‒ سامبا للأصول وإدارة الاستثمار،‒ السعودي الفرنسي كابيتال، شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

فيما أعلنت شركة عطاء التعليمية، عن توقيعها مذكرة تفاهم ( غير ملزمة ) مع ملاك شركة مدارس الوسط الاهلية للتدريب و التعليم (شركة ذات مسؤولية محدودة ) للاستحواذ على حصة بنسبة 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب و التعليم( محل الاستحواذ ) بمدينة الرياض.

وتهدف هذه - المذكرة - لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ، ليكون التنفيذ وفقا للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة من الطرفين كلاً بحسبه، كما تفاهم الطرفين مبدئيا على أن المقابل للاستحواذ حصة عينية مقدمة من قبل "عطاء" كما سيتم تحديد قيمة الصفقة النهائية بعد الانتهاء من أعمال التقييم و الفحص النافي للجهالة.