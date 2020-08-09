شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تتراجع بنسبة 0.64% ببداية الأسبوع..ورأس المال يخسر 4.7 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% خاسراً 28.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4359.585 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 638.401 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 52.3 مليون سهم، بقيمة 70 مليون درهم، عبر تنفيذ 1000 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.97%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.92%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.11%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.18%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 8.2%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 8%، ثم سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 4.96%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.75%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 3.02%، ثم سهم شركة الدار العقارية بنسبة 1.7%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 18.5 مليون درهم.

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وفي سياق متصل، أعلنت شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة، عن النتائج المالية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث تكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 2.166 مليون ريال عماني مقابل صافي ربح قدره 374.1 ألف ريال عماني.

فيما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.54% رابحاً 19.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3587.350 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 617 صفقة لعدد 34 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 17 سهما على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 7.89%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 7.35%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 6.25%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "المدينة تكافل" بنسبة 2.63%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 1.09%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 0.96%.