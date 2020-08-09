شكرا لقرائتكم خبر عن إتقان كابيتال تعلق على نتائج الراجحي وتتوقع خفض التوزيعات أو إلغاءها بالقطاع خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة إتقان كابيتال إن مصرف الراجحي لا يزال يسجل نمواً جيداً في الرهون العقارية مماثلة لمعدلات النمو قبل عمليات الإغلاق، إلا انه ووفقاً لإفصاح الإدارة فمن المتوقع أن تتباطأ معدلات النمو تلك في النصف الثاني من 2020، حيث يتم تخفيض الإعانات الحكومية والدعم لقطاع الإسكان نظراً لتدابير التقشف الحالية بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق الأستهلاكي.

إلا ان شركة الأبحاث ذكرت في تقريرها أن الجودة العالية لموجودات الراجحي وقوة رأس المال والسيولة الندقية سوف تساعده في التغلب على تأثير ظروف السوق الحالية.

وعلى مستوى القطاع ككل أشارت إتقان كابيتال إلى أنه من المرجح أن يتم تخفيض توزيعات الأرباح بشكل كبير أو حتى إلغاءها للعام المالي 2020، حيث تحاول البنوك الحفاظ على رأس مالها خاصة في وجود بيئة مليئة بالتحديات.

وقامت شركة الأبحاث برفع السعر المستهدف لسهم الراجحي إلى 61.4 ريال إلا أنها أبقت على توصيتها عند محايد.

وتراجعت أرباح مصرف الراجحي 4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، وحقق المصرف صافي أرباح بلغ 2.44 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.58 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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