شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يكشف خطة تشغيل مصانع الغزل والنسيج.. ويؤكد: دمج 32 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن هناك تنسيقا تاما مع جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة، لتحديد المعدات والآلية الحديثة التي تعمل عليها مصانع الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي الجديدة، مضيفًا أن الدولة وهيئاتها المعنية بتشغيل مصانع الغزل والنسيج قاموا بوضع خط كاملة لإعادة تشغيل المصانع بإدارة جديدة ومتطورة.

وقال وزير قطاع الأعمال، خلال تصريحات عبر فضائية "ten"، إن الوزارة تعمل على دمج 32 شركة للغزل والنسيج بكل خطواته لعمل منظومة كاملة وكبيرة تضم قطاع الغزل وزيادة إنتاجيته، وهذا وفقا لتشريعات ولوائح محددة تطبق على الكل.

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وأوضح أن الأهم من تلك المنظومة هو تحقيق عائد اقتصادي قوي واستدامة للأرباح، لافتًا إلى أن هناك تدريبا كاملا للعمالة وتغيير بعض الإدارات، فقد تم تغيير 5 إدارات من إجمالي 10 إدارات.

وتابع: "سيتم تخريد نصف الماكينات القديمة وهناك برامج تدريب كاملة للعمال".