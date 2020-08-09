شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 602.363 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 10962 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 1908 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 12855 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 4206 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2464 نقطة.