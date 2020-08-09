شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بالختام وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحاً 19.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5029.15 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحاً 27.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5511.89 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 2.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4075.27 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.34% رابحاً 13.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4068.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 196.4 مليون سهم بقيمة 17.7 مليون دينار كويتي عبر 5699 صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 5.92%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.97%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.30%.

وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 45.89%، يليه سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة 12.87%، ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 9.92%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 44.50% ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.15%، ثم سهم شركة إنوفست بنسبة 5%.

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وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه سيتم اعادة التداول في أسهم شركة ريم العقارية (ريم) اليوم وذلك بعد تقديمها البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019.

فيما ردت شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة، بشأن وجود تداولات غير اعتيادية على السهم، خلال جلسة تداول يوم 6 أغسطس الماضي، وطلب توضيح بالتعقيب على تلك التداولات، فأنه لا توجد أحداث جوهرية في الشركة يتعين الإفصاح عنها يمكن أن تكون سبباً في تلك التداولات.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أم القيوين للاستثمارات العامة، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس الجاري، لاعتماد تقرير الإدارة والبيانات المالية للشركة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وكذلك تقرير الإدارة والبيانات المالية للشركة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو.