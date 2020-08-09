شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خدمات البترول البحرية: جميع الوحدات جاهزة للقيام بمهام في المياه العميقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى "شركة خدمات البترول البحريةPMS " إحدي شركات قطاع البترول دائماً لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول المصري نحو التنمية المستدامة لضمان استمرار النجاحات الكبيرة التي تحققت في تنفيذ مشروع حقل ظهر القومي العملاق، وذلك استمراراً للتعاون والتكامل بين شركات القطاع والاهتمام الدائم بالتحديث والتطوير والتي تلقى اهتماما كبيراً من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.



المهندس أشرف إمام رئيس شركة خدمات البترول البحرية

ونظراً للتطوير الكبير لإسطول شركة خدمات البترول البحرية PMS من خلال تنفيذ خطة استراتيجية ضخمة للصيانة يتم تنفيذها حالياً بفكر وسواعد رجال الشــركة بكفاءة عالية.

وأوضح المهندس أشرف إمام رئيس الشركة جاهزية جميع الوحدات البحرية المملوكة للشركة للقيام بمهام صعبة سواء في المياه الضحلة أو المياه العميقة وتنفيذ مشروعات جديدة للشركة لتأمين مصادر الطاقة الداعمة للإقتصاد القومي.

وأشار رئيس شركة خدمات البترول البحرية، إلى أن شركة PMS استطاعت أن تقود تحالف هندسي مع شركة DeepTech المصرية لتقديم الدعم الفني واللوجيستي لوضع خطة للطوارئ والتدخل السريع لحماية الأصول البحرية لمشروع "ظٌهر" على عمق 1500 متر تحت سطح البحر.

Advertisements

وتعتمد تلك الخطة على الجاهزية لإعادة التغذية الكهربائية للأصول البحرية والامدادات الخاصة بالمشروع في المياه العميقة بالبحر المتوسط والممتدة على بعد 170 كم من الشاطئ، في حال تأثر خطوط التغذية بالكابلات البحرية واستمرارا لجنى استراتيجية التعاون والتكامل بين شركات القطاع، قامت شركة PMS بالتعاون مع شركة بتــروبل في تنفيذ تجربة لتغذية التسهيلات التحت سطحية لحقل ظهر بالتيار الكهربائي والتي تعد الأولى على مستوى العالم تنفذ عند هذا العمق الذي يقدر بحوالي 1500متر تحت سطح البحر.