شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: حققنا أعلى إنتاج تاريخي من النفط الخام في يوم واحد خلال العام الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة أرامكو السعودية إنهم حققوا أعلى إنتاجٍ تاريخي من النفط الخام في يومٍ واحد، بلغ 12.1 مليون برميل، وكان ذلك يوم الثاني من أبريل 2020.

وذكرت الشركة في بيان لها للتعليق على نتائج أعمالها بالربع الثاني 2020 والمعلنة صباح اليوم أن فيروس كورونا المستجد اجتاح العالم بسرعة كبيرة، مسبباً انخفاضاً حاداً في الأنشطة الاستهلاكية والتجارية وتراجعاً كبيراً في الطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

وعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة، واصلت الشركة محافظتها على سجلها القوي بموثوقية الإمدادات، محققة نسبة موثوقية بلغت 99.8% في إمدادات النفط الخام والمنتجات الأخرى خلال الربع الثاني من عام 2020.

كما أظهرت الشركة أداءً موثوقاً في قطاع التنقيب والإنتاج بإجمالي إنتاج من المواد الهيدروكربونية بلغ 12.7 مليون برميلٍ في اليوم من المكافئ النفطي خلال الربع الثاني من العام 2020.

وأشارت إلى أنه ولتلبية الطلب العالمي والمحلي على الطاقة في المستقبل، استمرت أرامكو السعودية في توسيع أعمالها في مجال الغاز.

وأنه وتماشياً مع هذه الإستراتيجية، بلغ معمل الغاز في الفاضلي كامل طاقته الإنتاجية وقدرها 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم خلال الربع الثاني بعد نجاح المعمل في استكمال أعمال بدء التشغيل.

ويواصل قطاع التكرير والمعالجة والتسويق تحقيق إستراتيجيته طويلة المدى للتكامل والتنوّع.

وأكدت أرامكو أنه ورغم تأثير جائحة فيروس كورونا على الطلب، لا تزال الشركة تولي أهمية كبرى للمحافظة على ريادة قدراتها وأعمالها في قطاع الطاقة، مستفيدة ممّا لديها من سلسلة توريد عالمية المستوى لضمان تلبية احتياجات عملائها.

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وكان المهندس أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، قد صرح في تعليقه على نتائج أرامكو التي أعلنت عنها صباح اليوم أن الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجهم للربع الثاني. غير أن الشركة استطاعت تحقيق أرباح قوية، ويُعزى ذلك إلى المتانة المالية والتشغيلية، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، ونطاق الأعمال الفريد، وكفاءة مواردها البشرية.

وأعلنت أرامكو اليوم عن تراجع أرباحها بنسبة 73.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، وقالت إنها حققت صافي أرباح بلغ 24.6 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 92.6 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وكانت أرامكو قد حققت صافي أرباح بلغ 62.5 مليار ريال في الربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 83.3 مليار ريال في الربع الأول 2019.

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