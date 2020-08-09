شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرامكو: المتانة المالية والتشغيلية ساعدتنا على تحقيق الأرباح والسوق بطريقه لانتعاشة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صرح المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، بأنه رغم تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، مضت أرامكو السعودية قُدُمًا في تحقيق مستويات قياسية في أنشطة أعمالها مثبتةً بذلك مرونتها وموثوقيتها، وفي نفس الوقت، الحرص على سلامة وصحة العاملين فيها.

وأضاف الناصر، في تعليقه على نتائج أرامكو التي أعلنت عنها صباح اليوم أن الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجنا للربع الثاني. غير أننا، بحمدالله، حققنا أرباحًا قوية، ويُعزى ذلك إلى المتانة المالية والتشغيلية، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، ونطاق الأعمال الفريد، وكفاءة مواردنا البشرية.

وأكد الناصر أنه سيواصلون استراتيجيتهم للنمو والتنوّع طويلة المدى التي تتبنّاها الشركة بهدف تحقيق قيمة إضافية جديدة من كل جزيء من جزيئات المواد الهيدروكربونية التي ننتجها، بما يُسهم في تعزيز آفاق التجارة العالمية والنهوض بمستويات المعيشة.

وأوضح أن إتمام صفقة الاستحواذ التاريخية على 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خير دليل على المضي قُدُمًا في مسيرتهم نحو المستقبل، وعلى مرونة مركزهم المالي.

وأضاف أنهم يرون أن سوق الطاقة تشهد انتعاشًا جزئيًا بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم في اتخاذ خطوات لتخفيف القيود وإعادة إنعاش اقتصاداتها. وفي غضون ذلك، استمروا في وضع سلامة موظفيهم وأفراد أسرهم ومقاوليهم في مقدمة أولوياتهم، مما حدا بهم إلى التكيّف مع نمط حياة جديد، وتطبيق احتياطات واسعة النطاق للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع المواقع التي تزاول فيها الشركة أعمالها.

واختتم رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين حديثه بأنهم عازمون على الخروج من هذه الجائحة أكثر قوة، وسيخطون خطوات واسعة في رحلتهم الإستراتيجية طويلة المدى من خلال الاستثمارات المستمرة في أعمالهم، حيث سجّل قطاع التنقيب والإنتاج أحد أقل معدلات كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم.

وأعلنت أرامكو اليوم عن تراجع أرباحها بنسبة 73.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، وقالت إنها حققت صافي أرباح بلغ 24.6 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 92.6 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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وكانت أرامكو قد حققت صافي أرباح بلغ 62.5 مليار ريال في الربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 83.3 مليار ريال في الربع الأول 2019.

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