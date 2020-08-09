شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البنوك والخدمات المالية يهبط ببورصة قطر بجلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 12.93 نقطة ليغلق عند مستوى 9398.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 211.4 مليون سهم بقيمة 336.4 مليون ريال عبر تنفيذ 6425 صفقة، وتراجع 16 سهماً، وارتفع 28 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبط قطاع البنوك والخدمات المالية ببورصة قطر بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.80%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.35%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والاتصالات بنسبة 0.33%، 0.32%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.13%.

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وتراجعت أرباح 14 شركة مدرجة ببورصة قطر خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ حققت هذه الشركات صافي ربح بلغ 10.3 مليار ريال قطري خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مقابل 13.1 مليار ريال قطري خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بإجمالي تراجع قدره 2.8 مليار ريال قطري، بحسب إحصائية أعدها الخليج 365.

وتصدرت مجموعة QNB، صافي أرباح الشركات القطرية، بإجمالي بلغ 6.4 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل صافي أرباح 7.4 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي، تلاها شركة Ooredoo وحققت صافي ربح بلغ 818 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح 841 مليون ريال قطري، وفي المركز الثالث البنك التجاري وحقق صافي ربح بلغ 901.2 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 948.2 مليون ريال قطري، وجاء في المركز الرابع بنك الدوحة وحقق صافي ربح بلغ 501 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح بلغ 519 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.