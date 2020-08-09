شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.32% مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحاً 4.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1292.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 348.6 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.74% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.96%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.93%.

فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 18.48% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 4.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.25%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.64%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة بي أم أم أي، عن النتائج المالية المرحلية غير المدققة والمراجعة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، إذ حققت الشركة صافي ربح بلغ 2.3 مليون دينار بحريني مقابل 3.7 مليون دينار بحريني، وبلغت ربحية السهم 16 دينار بحريني مقابل 26 دينار بحريني خلال الفترة المماثلة، مضيفة أن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نصف سنوية على حملة الأسهم العادية، علمابأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية المختصة.

وفي سياق آخر أعلن بنك البحرين الوطني، عن استقالة إدوارد رانكل كوينترو، من منصب الرئيس التنفيذي للإلتزام لدى البنك، وذلك لأسباب شخصية اعتبارا من يوم 6 أغسطس، وتعيين عيسى مسيح الرئيس التنفيذي للمخاطر قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للإلتزام لدى البنك بشكل مؤقت اعتبارا من يوم 9 أغسطس لعام 2020، وذلك حتى تعيين البديل الدائم.