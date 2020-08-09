شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتراجع بنسبة 0.66% بالختام وسط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.66% خاسراً 14.01 نقطة ليغلق عند مستوى 2093.63 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 296.6 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 271 مليون سهم محققة ما قيمته 230.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3148 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.82%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع النقل وحيدا بنسبة 0.73%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 9.82%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.70%، فيما تراجع 20 سهماً، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.67%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 3.67%، كما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 42.8 مليون ورقة بقيمة 45 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الماضي، والذي أقر تغيير موعد انعقاد الجمعية العمومية من يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس إلى يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، على أن يتم الحصول على موافقة الهيئات المختصة، كما أقر تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية وسوف يتم الإفصاح عن التفاصيل ذات العلاقة بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، علاوة على موافقة المجلس على تكون لجنة داخلية للتكنولوجيا (لتطوير أعمال الشركة باستخدام التكنولوجيا) وعلى الشروط المرجعية ذات العلاقة.

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فيما أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، أنه من المقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس، في مقر الشركة، في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر لتشكيل مجلس إدارة جديد.

كما أعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة صباح يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من أغسطس، بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وذلك لاعتماد البيانات المالية عن فترة النصف الأول من العام والمنتهية في 30 يونيو لعام 2020.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة تكافل الإمارات-تأمين، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس، للموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 4 يونيو الماضي، ومراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 والموافقة عليها.

كما أعلنت شركتي ديار للتطوير وداماك العقارية دبي، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس، لمناقشة وإقرار البيانات المالية المرحلية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو لعام 2020.