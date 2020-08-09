شكرا لقرائتكم خبر عن نمو تسهيلات البنوك الأردنية للقطاع الخاص 4% فى النصف/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات البنك المركزى الأردنى، اليوم الأحد، نمو إجمالى القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص أربعة بالمئة فى النصف الأول من العام الحالى ليصل إلى 25.67 مليار دينار (36.2 مليار دولار) مقارنة مع 24.67 مليار فى نهاية 2019.

واستحوذت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، على 90.9 بالمئة من إجمالى التسهيلات المقدمة من 25 بنكا تجاريا فى المملكة والبالغة 28.21 مليار دينار.