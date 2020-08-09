شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، إذ ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 10906 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 1903 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 12800 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 4203 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2457 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 746 نقطة.

وفي سياق متصل سيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة لهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذا باعت إدارة البنك التجاري الدولي 8500 سهم، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 63 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بي انفستمنتس القابضة 16 ألف سهم، 550 ألف سهم، على التوالي.

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وفي السياق ذاته أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، عن شراء شركة حسن علام العقارية، عدد 5.9 مليون سهم بسعر 12.95 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 76.1 مليون جنيه، لترفع نسبة مساهمتها من 2.22% إلى 3.90%، مع حصص لمجموعات مرتبطة لشركة أكت فاينانشال للاستشارات 4.21%، شركة طارق يوسف وحسام فكري كونكريت بلس للهندسة بنسبة 2.71%، محمد مدحت حسن علام بنسبة 0.53%.

وفي سياق آخر أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع شركتها التابعة السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة، لصالح الشركة الوطنية للكهرباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية لإنشاء محطة محولات جهد 220 في مدينة كاسومباليسا، مقاطة أوت-كاتانغا بقيمة 38.6 مليون دولار أمريكي.

وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم المصرية للدواجن، شركة النصر للأعمال المدنية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، رواد السياحة-رواد، دلتا للإنشاء والتعمير، المنصورة للدواجن، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، القلعة للاستشارات المالية.