شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر اليورو اليوم الأحد 9-8-2020 .. ويسجل 18.85 جنيه بالمركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 9-8-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية تعاملات اليوم، مستقرا بالبنك الأهلى المصرى عند 18.70 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك مصر ليسجل 18.70 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع مقابل 18.82 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.



وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي: وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.85 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.70 جنيه للشراء.

19.02 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر

18.70 جنيه للشراء مقابل 18.82 جنيه.

19.02 جنيه للبيع مقابل 19.07 جنيه.





سعر اليورو فى بنك البركة

18.83 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.

Advertisements



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.82 جنيه للشراء.

19.11 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.90 جنيه للشراء.

19.11 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.68 جنيه للشراء.

19.02 جنيه للبيع.

أعلن البنك المركزي الأوروبي مؤخرا في تقييم سنوي لليورو إن العملة شكلت 20.5% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية العام الماضي، ارتفاعا من 20.3% قبل عام، في حين انخفضت حصتها في أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1 بالمئة من 22.4%.

وبالنسبة للودائع الدولية خارج التكتل، ظل دور اليورو دون تغيير على نطاق واسع في حين ارتفعت حصته في القروض الدولية القائمة بواقع نقطة مئوية واحدة.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.