شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الكوسة بـ5 جنيهات والفاصوليا بـ12 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات اليوم الأحد 9-8-2020 شهدت انخفاضا في عدد من الأصناف وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة .

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهره أن أسعار الكوسة انخفضت اليوم حيث سجل سعر الكيلو 3 - 5 جنيهات مقابل 4-6 جنيهات أمس، مشيرا الي أن أسعار الفاصوليا انخفضت لتسجل 12-15مقابل 16-18 جنيها للكيلو الاسبوع الماضي كما استقرت أسعار الباذنجان الرومي والبادي ليسجلا 75-1.5 جنيها للكيلو..

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الطماطم مستقرة حيث سجلت 1.75 - 3.75 جنيها، وأسعار البطاطس سجلت 3-3.5 جنيها للكيلو وسعر البامية 12 جنيها، أسعار الخيار البلدى بين 3-5 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 3-5.5 جنيها للكيلو، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، كما يتراوح سعر الثوم بين 15-27 جنيها.

يذكر أن شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تطرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارا على مدار الأسبوع الماضى حتى الآن.

وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-

-الطماطم بسعر 4.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه-الكوسة 5.5 جنيهات للكيلو والجزر بـ7.5 جنيهات والخيار 5.5 جنيهات.

-الباذنجان الرومى بـ 3 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎-الفلفل البلدى بـ 3 جنيهات والليمون 9 جنيهات.

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-الباميا الخضراء بـ 19جنيها

‏‎-التفاح البلدى 17.5 جنيها.

‏‎-التفاح الإيطالي بـ23 جنيها

‏‎-كانتلوب " أناناس" 9جنيهات

‏‎-بطيخ بـ5,5 جنيه

‏‎-الموز المستورد 28 جنيها

‏‎-العنب 15 جنيها