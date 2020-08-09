شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت..وإعادة التداول على سهم شركة ريم العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% رابحاً 25.520 نقطة ليصل إلى مستوى 5035.31 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.65% رابحاً 35.630 نقطة ليصل إلى مستوى 5520.55 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% رابحاً 5.250 نقطة ليصل إلى مستوى 4078.05 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% رابحاً 3.630 نقطة ليصل إلى مستوى 4058.02 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 97.9 مليون سهم بقيمة 11.1 مليون دينار كويتي عبر 2958 صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 5.66%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.73%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.02%.

وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.16%، يليه سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 7.84%، ثم سهم شركة التخصيص القابضة بنسبة 7%، فيما تصدر سهم شركة سنام العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.93% ثم سهم شركة آسيا كابيتال الاستثمارية بنسبة 4.52%، ثم سهم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 4%.

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وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه سيتم اعادة التداول في أسهم شركة ريم العقارية (ريم) اليوم وذلك بعد تقديمها البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019.

فيما ردت شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة، بشأن وجود تداولات غير اعتيادية على السهم، خلال جلسة تداول يوم 6 أغسطس الماضي، وطلب توضيح بالتعقيب على تلك التداولات، فأنه لا توجد أحداث جوهرية في الشركة يتعين الإفصاح عنها يمكن أن تكون سبباً في تلك التداولات.